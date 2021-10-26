Незаконный арест 21 активиста в оккупированном Крыму: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине по факту незаконного ареста 21 крымскотатарского активиста на территории оккупированного полуострова, возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крыма.
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“Сегодня, 26 октября 2021 года, по факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины”, - говорится в сообщении.
Подробности
Вчера, в городе Симферополь, под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда", "силовики" незаконно задержали 21 крымчанина, собравшегося на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".
На 8 году оккупации полуострова такие задержания со стороны оккупационных властей РФ приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова, отметили в прокуратуре.
Раньше
Как сообщал УНН, 25 октября в Симферополе во временно оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа незаконно задержали под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" 21 крымскотатарского активиста. Омбудсмен Людмила Денисова осудила незаконные задержания украинских граждан.