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Незаконный арест 21 активиста в оккупированном Крыму: начато уголовное производство

Киев • УНН

 • 21031 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине по факту незаконного ареста 21 крымскотатарского активиста на территории оккупированного полуострова, возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крыма.

Незаконный арест 21 активиста в оккупированном Крыму: начато уголовное производство

Цитата

“Сегодня, 26 октября 2021 года, по факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Подробности

Вчера, в городе Симферополь, под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда", "силовики" незаконно задержали 21 крымчанина, собравшегося на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

На 8 году оккупации полуострова такие задержания со стороны оккупационных властей РФ приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова, отметили в прокуратуре.

Раньше

Как сообщал УНН, 25 октября в Симферополе во временно оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа незаконно задержали под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" 21 крымскотатарского активиста. Омбудсмен Людмила Денисова осудила незаконные задержания украинских граждан.

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