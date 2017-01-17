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Незаконне вивезення військової документації викрили на Харківщині

Незаконне вивезення військової документації викрили на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Правоохоронці викрили на Харківщині незаконне вивезення до однієї з країн Східної Азії документації на продукцію військового призначення. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель, колишній працівник однієї з провідних науково-дослідних установ Харківщини, під час закордонної поїздки передав представникам іноземного інституту комплект документації на космічний тепловізор. Чоловік також надавав "партнерам" послуги з розроблення і тестування супутника з високочутливими тепловізорами для контролю космічного простору.

За висновками експертів, цей прилад є товаром військового призначення і застосовується для виявлення об’єктів у космосі, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет. Згідно з українським законодавством така технічна документації та надання послуг підлягають державному експортному контролю і повинні здійснюватися з дозволу відповідної служби. Співробітники спецслужби з’ясували, що харківський науковець такого дозволу не отримував.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Триває досудове слідство.

Українські Національні Новини

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