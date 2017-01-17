Незаконный вывоз военной документации разоблачили в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Правоохранители разоблачили в Харьковской области незаконный вывоз в одну из стран Восточной Азии документации на продукцию военного назначения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что местный житель, бывший сотрудник одного из ведущих научно-исследовательских учреждений Харьковской области, во время зарубежной поездки передал представителям иностранного института комплект документации на космический тепловизор. Мужчина также предоставлял "партнерам" услуги по разработке и тестированию спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства.
По заключению экспертов, этот прибор является товаром военного назначения и применяется для обнаружения объектов в космосе, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Согласно украинскому законодательству такая техническая документации и предоставление услуг подлежат государственному экспортному контролю и должны осуществляться с разрешения соответствующей службы. Сотрудники спецслужбы выяснили, что харьковский ученый такого разрешения не получал.
Правоохранители открыто уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие.