Незаконне вироблення ювелірних виробів відомих світових брендів припинили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Одесі правоохоронці припинили незаконне вироблення ювелірних виробів відомих світових брендів та вилучили готових прикрас на понад п’ять мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.229 (незаконне використання знака для товарів, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою правовласників відомих брендів.
Правоохоронці провели санкціонований обшук у нежитлових приміщеннях в Одесі на вулиці Софіївська. Було встановлено, що за вказаною адресою організовано виробництво та збут ювелірних виробів з незаконним нанесенням знаків для товарів та послуг відомих світових брендів: “BARAKA”, “CHANEL”, “DAMIANI”, “CARTIER”.
У ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили обладнання для відтворення копій та пробірне кліше для клеймування ювелірних виробів, примірники продукції, а також 1700 одиниць готових прикрас на загальну суму понад 5 млн грн.