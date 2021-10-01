Незаконне використання ключа підпису платіжок КСУ: завершено розслідування щодо Тупицького

Цитата

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України та головного бухгалтера суду за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (остаточна кваліфікація дій ексголови Суду — ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, а головного бухгалтера — ч. 2 ст. 361 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що колишній Голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

В ОГП зазначається, що ексголова суду передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру. Після відсторонення його від посади Голови Суду через повідомлення про підозру в грудні 2020 року надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном.

“У такий спосіб було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо”, — інформує ОГП.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів.

Доповнення

В липні цього року Олександру Тупицькому повідомили про чергову підозру — цього разу у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КСУ, втручанні в онлайн-систему Держказначейства.



Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.