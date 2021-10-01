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Незаконное использование ключа подписи платежек КСУ: завершено расследование относительно Тупицкого

Незаконное использование ключа подписи платежек КСУ: завершено расследование относительно Тупицкого

Киев  •  УНН

 • 15706 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении Александра Тупицкого указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд по делу о незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ и вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины и главного бухгалтера суда по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (окончательная квалификация действий экс-головы Суда - ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины, а главного бухгалтера - ч. 2 ст. 361 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что расследованием установлено, что бывший председатель суда по предварительному сговору с главным бухгалтером осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого было искажено информацию об истинном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлено порядок ее маршрутизации.

В ОГП отмечается, что экс-голова суда передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру. После отстранения его от должности Председателя Суда из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом.

"Таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", - информирует ОГП.

Сейчас стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлено доступ к его материалам.

Дополнение

В июле этого года Александру Тупицкому сообщили об очередном подозрении - на этот раз в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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