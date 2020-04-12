Нейтральні арени та без глядачів: НХЛ назвав варіант продовження чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національна хокейна ліга розглядає варіант відновлення сезону на нейтральних стадіонах та без глядачів, інформує УНН з посиланням на сайт ліги.
НХЛ може завершити сезон після перерви, оголошеної 12 березня в зв'язку з пандемією коронавірусу, без глядачів на нейтральних аренах.
"Я б сказав, що це один з варіантів. Ми приймаємо його до уваги і обговорюємо. Але така перспектива не є кращою", - сказав заступник комісіонера ліги Білл Дейлі.
Дейлі повідомив, що ліга готується не тільки до такого сценарію, але і до інших.
"Наша мета - підготуватися до будь-якого повороту в розвитку ситуації. Ми хочемо, щоб ліга була в стані якомога швидше реагувати на будь-які зміни і рухатися далі. Але зараз ще рано говорити, який шлях нам варто обрати", - зізнався Дейлі.
Примітно, що раніше НХЛ рекомендувала хокеїстам дотримуватися карантину до 15 квітня.
Зауважимо, за інформацією, якою володіє заступник комісіонера, 25 клубам ліги з 31 буде непросто відкрити арени через розпорядження місцевої влади, тому що в багатьох містах режим самоізоляції діє до кінця квітня. А НХЛ строго виконує вказівки уряду і міністерства охорони здоров'я щодо безпеки громадян.