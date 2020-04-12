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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24793 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 34862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Нейтральные арены и без зрителей: НХЛ назвал вариант продолжения чемпионата

Нейтральные арены и без зрителей: НХЛ назвал вариант продолжения чемпионата

Киев  •  УНН

 • 11039 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальная хоккейная лига рассматривает вариант восстановления сезона на нейтральных стадионах и без зрителей, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

НХЛ может завершить сезон после перерыва, объявленного 12 марта в связи с пандемией коронавируса, пустых нейтральных аренах.

"Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не лучше", - сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Дейли сообщил, что лига готовится не только к такому сценарию, но и к другим.

"Наша цель - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые изменения и двигаться дальше. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать", - признался Дейли .

Примечательно, что ранее НХЛ рекомендовала хоккеистам соблюдать карантин до 15 апреля.

Заметим, по информации, которой владеет заместитель комиссионера, 25 клубам лиги из 31 не просто открыть арены из-за распоряжения местных властей, так как во многих городах режим самоизоляции действует до конца апреля. А НХЛ строго выполняет указания правительства и министерства здравоохранения безопасности ради граждан.

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