Нейтральные арены и без зрителей: НХЛ назвал вариант продолжения чемпионата

НХЛ может завершить сезон после перерыва, объявленного 12 марта в связи с пандемией коронавируса, пустых нейтральных аренах.

"Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Но такая перспектива не лучше", - сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Дейли сообщил, что лига готовится не только к такому сценарию, но и к другим.

"Наша цель - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые изменения и двигаться дальше. Но сейчас еще рано говорить, какой путь нам стоит выбрать", - признался Дейли .

Примечательно, что ранее НХЛ рекомендовала хоккеистам соблюдать карантин до 15 апреля.

Заметим, по информации, которой владеет заместитель комиссионера, 25 клубам лиги из 31 не просто открыть арены из-за распоряжения местных властей, так как во многих городах режим самоизоляции действует до конца апреля. А НХЛ строго выполняет указания правительства и министерства здравоохранения безопасности ради граждан.