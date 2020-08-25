Неймар випадково поздоровив інший клуб з перемогою у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Нападник “Парі Сен-Жермен” Неймар привітав леверкузенський “Байєр” замість “Баварії” з перемогою в Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на Twitter бразильського бомбардиру.
Неймар хотів поздоровити мюнхенський клуб, але привітав інший німецький клуб — “Байєр”. Замість “Bayern” (назва мюнхенського клубу німецькою та англійською мовами), бразилець написав “Bayer”, привітавши таким чином леверкузенців.
“Поразка — це частина спорту. Ми працюємо, боремося до кінця. Дякую кожному за підтримку. Вітаю “Байєр”, — так прокоментував Неймар фінал Ліги чемпіонів.
“Байєр” не залишився осторонь та відповів Неймару: “Дякую, Неймар. Але не розуміємо, чому ти нас поздоровляєш. Ми у відпустці, але спасибі”.
Зазначимо, що за підсумками крайнього сезону “Байєр” посів п’яте місце в Бундеслізі та зупинився в чвертьфіналі Ліги Європи, поступившись “Інтеру” (1:2).