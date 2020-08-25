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Неймар случайно поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 20399 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар поздравил леверкузенский “Байер” вместо “Баварии” с победой в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на Twitter бразильского бомбардиру.

Неймар случайно поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов

Неймар хотел поздравить мюнхенский клуб, но поздравил другой немецкий клуб — “Байер”. Вместо “Bayern” (название мюнхенского клуба немецком и английском языках), бразилец написал “Bayer”, поздравив таким образом леверкузенцев.

“Поражение — это часть спорта. Мы работаем, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю “Байер”, — так прокомментировал Неймар финал Лиги чемпионов.

“Байер” не остался в стороне и ответил Неймару: “Спасибо, Неймар. Но не понимаем, почему ты нас поздравляешь. Мы в отпуске, но спасибо”.

Отметим, что по итогам последней сезона “Байер” занял пятое место в Бундеслиге и остановился в четвертьфинале Лиги Европы, уступив “Интеру” (1:2).

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