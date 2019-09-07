Неймар відзначився голом у дебютному поєдинку сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В рамках товариського поєдинку за участі збірних Бразилії та Колумбії перший поєдинок у сезоні провів зірковий нападник “Селесао” Неймар, повідомляє кореспондент УНН.
У першому таймі рахунок у спарингу відкрив Казімеро з передачі Неймара. Проте згодом дубль за супротивників оформив одноклубник Руслана Маліновського по “Аталанті” Луїс Муріель — 1:2.
Рятувати бразильців був вимушений Неймар, який замкнув простріл низом від Дані Алвеса на 58 хвилині — 2:2.
Відзначимо, що для форварда “Парі Сен-Жермен” це була перша гра в новому сезоні. Незважаючи на всю невизначеність на клубному рівні, Неймар продовжив результативні виступи за збірну — 61 гол у 98 матчі.
Додамо, що зустріч пройшла в США на арені “Хард Рок”.