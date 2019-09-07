Неймар отметился голом в дебютном поединке сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В рамках товарищеского поединка с участием сборных Бразилии и Колумбии первый поединок в сезоне провел звездный нападающий "Селесао" Неймар, сообщает корреспондент УНН.
В первом тайме счет в спарринге открыл Казимеро по передаче Неймара. Однако впоследствии дубль за противников оформил одноклубник Руслана Малиновского по “Аталанте” Луис Муриель — 1:2.
Спасать бразильцев был вынужден Неймар, который замкнул прострел низом от Дани Алвеса на 58 минуте — 2:2.
Отметим, что для форварда “Пари Сен-Жермен” это была первая игра в новом сезоне. Несмотря на всю неопределенность на клубном уровне, Неймар продлил результативные выступления за сборную — 61 гол в 98 матче.
Добавим, что встреча прошла в США на арене “Хард Рок”.