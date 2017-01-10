Невідомий застрелив киянина у під'їзді багатоповерхівки

До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонувала жінка та повідомила, що стріляли в її чоловіка. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що постраждалий повертався від друзів додому. Піднявшись на свій поверх, у коридорі отримав вогнепальне поранення в живіт. 54-річний киянин помер на місці. Жінка і сусіди, які почули постріли, викликали поліцію. Зловмисник з місця події втік у невідомому напрямку.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків та очевидців даної події.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.