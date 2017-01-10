Неизвестный застрелил киевлянина в подъезде многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве правоохранители разыскивают злоумышленника, который убил 54-летнего киевлянина на улице Ревуцкого возле его квартиры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что стреляли в ее мужа. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что пострадавший возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот. 54-летний киевлянин умер на месте. Женщина и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.
Сейчас правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев данного события.
Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.