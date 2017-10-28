Невідомий влаштував стрілянину на Харківщині, є постраждалі

До Первомайського відділку поліції надійшло повідомлення про те, що троє осіб звернулись до лікарні з тілесними ушкодженнями.

“Працівниками поліції було встановлено, що близько 02:00 потерпілі знаходились в місті Первомайський біля торгових кіосків, де з невстановлених причин невідомий здійснив у їх напрямку постріли зі зброї. 18-річний хлопець отримав ушкодження у вигляді непроникаючої вогнепальної рани грудної клітини та вогнепальну рану стегна. Він був госпіталізований до хірургічного відділення лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Також тілесне ушкодження у вигляді вогнепальної проникаючої рани стегна отримав 28-річний чоловік, а у 19-річного хлопця діагнозтовано вогнепальне поранення голені.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі поліція розшукує винного у злочині.

Нагадаємо, 26 жовтня студент відкрив стрілянину по перехожих з балкону будинку у Харкові.