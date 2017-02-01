Невідомий вистрілив у підприємця в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Миколаєві невідомий чоловік декілька разів вистрілив у 44-річного підприємця, чоловіка госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції у Миколаївській області.
Близько 09:00 год. до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля буд.№ 138 по вул. Потьомкінській відбувається стрілянина.
Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік декілька разів вистрілив у 44-річного приватного підприємця зі зброї, попередньо, травматичної дії.
З тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень голови постраждалий був доставлений до лікарні.
На місці події поліцейські знайшли гільзи, які направлено на експертизу.
Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Закінчений замах на скоєння умисного вбивства) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Встановлюються особи, причетні до вчинення замаху на життя громадянина, та свідки злочину.