Неизвестный выстрелил в предпринимателя в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Николаеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего предпринимателя, мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области.
Около 09:00 ч. в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле дома .№ 138 по ул. Потемкинской происходит стрельба.
Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.
С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавший был доставлен в больницу.
На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направлены на экспертизу.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Оконченное покушение на совершение умышленного убийства) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Устанавливаются лица, причастные к совершению покушения на жизнь гражданина, и свидетели преступления.