Невідомий в Одесі підпалив автомобіль адвокату
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Увечері 27 грудня невідомий облив запальною сумішшю автомобіль адвоката Дениса Пономаренко і підпалив. Про це юрист повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Подія сталася близько 19:30 біля офісу потерпілого на розі Французького бульвару та віце-адмірала Азарова. Юрист зазначив у коментарях, що бачив із вікна, як горіла автівка. За його словами, якби він не вибіг, то авто вибухнуло би.
Юрист заявив, що пов'язує подію зі справою, яка розглядається у Миколаєві. Адвокат є захисником одного з підозрюваних в резонансній справі про невдалий хабар слідчого Миколаївської прокуратури.
За фактом підпалу автомобіля відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 399 (умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи або їх близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги) КК України.