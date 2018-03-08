Невідомий у Відні напав на перехожих із ножем: четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Поліція Відня затримала 23-річного підозрюваного у зв’язку з нападом, в результаті якого чотири людини отримали поранення. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.
Речник поліції Патрік Майєргофер заявив про затримання підозрюваного незабаром після того, як 20-річний чоловік отримав поранення та був доставлений до лікарні з загрозливими для життя травмами пізно ввечері у середу, 7 березня.
Поліція все ще розслідує, чи є підозрюваний відповідальний за напад на сім'ю з трьох осіб, який стався на годину раніше у центрі Відня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівненська поліція затримала молодика, який порізав перехожого
Наразі поліція не оприлюднила жодних деталей щодо особи підозрюваного.
Повідомляється, що всі три члени сім'ї - 67-річний батько, 56-річна мати і їх 17-річна донька - отримали небезпечні для життя травми та були доставлені в лікарню.