Неизвестный в Вене напал на прохожих с ножом: четверо раненых

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Полиция Вены задержала 23-летнего подозреваемого в связи с нападением, в результате которого четыре человека получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.

Представитель полиции Патрик Майергофер заявил о задержании подозреваемого вскоре после того, как 20-летний мужчина получил ранения и был доставлен в больницу с угрожающими жизни травмами поздно вечером в среду, 7 марта.

Полиция все еще расследует, является ли подозреваемый ответственный за нападение на семью из трех человек, который произошел на час раньше в центре Вены.

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Сейчас полиция не обнародовала никаких деталей относительно личности подозреваемого.

Сообщается, что все три члена семьи - 67-летний отец, 56-летняя мать и их 17-летняя дочь - получили опасные для жизни травмы и были доставлены в больницу.

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