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Невідомий у Білій Церкві напав на ювелірний магазин та застрелив охоронця

Київ • УНН

 • 17408 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У місті Біла Церква вчора ввечері невідомий здійснив збройний напад на ювелірний магазин. Нападник поранив двох працівників приватної охорони. Один з них помер у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, передає УНН.

Зловмисник зайшов до магазину, розпилив сльозогінний газ та, погрожуючи зброєю, намагався заволодіти ювелірними виробами.

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“Продавець встиг натиснути тривожну кнопку і за декілька хвилин на місце події прибув наряд приватної охорони. Зловмисник кілька раз прицільно вистрілив в охоронців, після чого зник у невідомому напрямку. У результаті нападу 42-річний працівник охоронної фірми отримав вогнепальне поранення шиї і медикам не вдалося врятувати йому життя. Інший охоронець отримав нетяжке поранення”, — повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисника.

Нагадаємо, 24 листопада невідомі у масках пограбували столичний університет.

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