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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 108068 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109448 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127916 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105874 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107683 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника

Неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника

Киев  •  УНН

 • 17408 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В городе Белая Церковь вчера вечером неизвестный совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин. Нападающий ранил двух сотрудников частной охраны. Один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

Злоумышленник зашел в магазин, распылил слезоточивый газ и, угрожая оружием, пытался завладеть ювелирными изделиями.

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“Продавец успел нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении. В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи, медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелые ранения”, — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч.4 ст.187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, 24 ноября неизвестные в масках ограбили столичный университет.

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