Неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника

Злоумышленник зашел в магазин, распылил слезоточивый газ и, угрожая оружием, пытался завладеть ювелирными изделиями.

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“Продавец успел нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении. В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи, медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелые ранения”, — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч.4 ст.187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, 24 ноября неизвестные в масках ограбили столичный университет.