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Невідомий сьогодні “мінував” Вищий господарський суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні невідомий подзвонив до поліції і повідомив про замінування Вищого господарського суду України, але інформація не підтвердилася, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

За інформацією відділу комунікації поліції Києва, до Печерського управління поліції надійшло повідомлення щодо замінування суду, розташованого на вулиці Олександра Копиленка.

Варто зазначити, що на цій вулиці розташований Вищий господарський суд України.

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Як поінформували у поліції, туди виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби та рятувальники.

“Евакуація не проводилася. Жодних небезпечних предметів та речовин не виявлено”, — уточнили у відомстві.

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На даний час, зауважили у відділі комунікації столичної поліції, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці розшукують псевдомінера.

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