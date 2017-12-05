Неизвестный сегодня "минировал" Высший хозяйственный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании Высшего хозяйственного суда Украины, но информация не подтвердилась, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
По информации отдела коммуникации полиции Киева, в Печерское управления полиции поступило сообщение о заминировании суда, расположенного на улице Александра Копыленко.
Стоит отметить, что на этой улице расположен Высший хозяйственный суд Украины.
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Как сообщили в полиции, туда выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и спасатели.
"Эвакуация не проводилась. Никаких опасных предметов и веществ не обнаружено", - уточнили в ведомстве.
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В настоящее время, отметили в отделе коммуникации столичной полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранители разыскивают псевдоминера.