Невідомий проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Гвардійці затримали сторонню особу на території Інституту ядерних досліджень НАН України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацгвардії України.
"Виконуючи службові обов’язки з охорони території Інституту Ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя та старшого солдата Євгена Юрченка виявили невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у пресслужбі, порушника було затримано.
"Наразі даного громадянина передано правоохоронним органам для подальшого з’ясування обставин", - йдеться у повідомленні.