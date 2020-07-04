Невідомий проник на територію Інституту ядерних досліджень НАН України: подробиці

"Виконуючи службові обов’язки з охорони території Інституту Ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців у складі прапорщика В’ячеслава Гудзя та старшого солдата Євгена Юрченка виявили невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у пресслужбі, порушника було затримано.

"Наразі даного громадянина передано правоохоронним органам для подальшого з’ясування обставин", - йдеться у повідомленні.