Неизвестный проник на территорию Института ядерных исследований НАН Украины: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Гвардейцы задержали постороннего человека на территории Института ядерных исследований НАН Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацгвардии Украины.
"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардийцив в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружили неизвестное лицо, что несанкционированно проникло на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в пресс-службе, нарушителя задержали.
"Сейчас данного гражданина передано правоохранительным органам для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.