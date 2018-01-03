Невідомі зруйнували пам'ятник бійцям АТО на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У місті Костянтинівка Донецької області невідомі зруйнували пам'ятник трьом місцевим жителям-бійцям антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.
“Вчора, 2 січня, до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в Костянтинівці пошкоджено пам’ятний знак у сквері Афганців на честь трьох місцевих мешканців, які загинули, захищаючи Україну під час антитерористичної операції”, — йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна), наразі поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, 23 грудня невідомі облили фарбою пам’ятний знак воїнам АТО в Одесі.