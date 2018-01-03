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Неизвестные разрушили памятник бойцам АТО в Донецкой области

Киев • УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В городе Константиновка Донецкой области неизвестные разрушили памятник трем местным жителям-бойцам антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.

Неизвестные разрушили памятник бойцам АТО в Донецкой области

“Вчера, 2 января, в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке повреждён памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции”, — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 декабря неизвестные облили краской памятный знак воинам АТО в Одессе.

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