Невідомі знову запустили дрон над військовим арсеналом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Черговий безпілотник невстановленого типу зафіксували напередодні українські Збройні сили у районі військового арсеналу, цього разу у Кіровоградській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"Вчора, 12 листопада, поблизу одного із військових арсеналів у Кіровоградській області, засобами радіоелектронної боротьби був зафіксований сигнал невстановленого безпілотного літального апарату", - повідомили у Генштабі.
Як зазначається, командування частини негайно посилило охорону об’єкту та провело перевірку технічної території на наявність сторонніх предметів. Також про подію було повідомлено представників Служби безпеки України та Національної поліції у Кіровоградській області.
Нагадаємо, у вересні цього року біля арсеналу у Калинівці ЗСУ перехопили безпілотник.
У листопаді у Бахмуті затримали чоловіка, який спостерігав за військовою частиною за допомогою дрона.