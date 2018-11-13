Неизвестные снова запустили беспилотник над военным арсеналом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106797 просмотра

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8 марта, 10:25 • 113660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151263 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145534 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136958 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 128455 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171926 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Очередной беспилотник неустановленного типа зафиксировали накануне украинские Вооруженные силы в районе военного арсенала, на этот раз в Кировоградской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, командование части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

Напомним, в сентябре этого года у арсенала в Калиновке ВСУ перехватили беспилотник.

В ноябре в Бахмуте задержали мужчину, который наблюдал за военной частью с помощью дрона.

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