Неизвестные снова запустили беспилотник над военным арсеналом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Очередной беспилотник неустановленного типа зафиксировали накануне украинские Вооруженные силы в районе военного арсенала, на этот раз в Кировоградской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, командование части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.
Напомним, в сентябре этого года у арсенала в Калиновке ВСУ перехватили беспилотник.
В ноябре в Бахмуте задержали мужчину, который наблюдал за военной частью с помощью дрона.