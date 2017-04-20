Невідомі замінували авто очільника міста на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні співробітники вибухово-технічних підрозділів ГУНП в Одеській області знешкодили вибуховий пристрій під автомобілем очільника міста Ізмаїл. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook, передає кореспондент УНН.
“Це дійсно факт, що сьогодні вибухотехнічними підрозділами ГУНП в Одеській області був знешкоджений пневмоударом вибуховий пристрій”, — написав Р.Форостяк.
Вибуховий пристрій знайшли під дном авто на станції технічного обслуговування. Бомбу знешкодили оперативники обласного карного розшуку, вона була підірвана на місці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні вранці до поліції надійшло телефонне повідомлення про мінування Суворовського районного суду, розташованого на вул.Чорноморського козацтва в Одесі.