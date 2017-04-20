Неизвестные заминировали авто главы города в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня сотрудники взрыво-технических подразделений ГУНП в Одесской области обезвредили взрывное устройство под автомобилем главы города Измаил. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
“Это действительно факт, что сегодня взрывотехническими подразделениями ГУНП в Одесской области обезвредили пневмоударом взрывное устройство”, — написал Р.Форостяк.
Взрывное устройство нашли под днищем авто на станции технического обслуживания. Бомбу обезвредили оперативники областного уголовного розыска, она была взорвана на месте.
По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня утром в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда, расположенного на ул.Черноморского казачества в Одессе.