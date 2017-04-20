Неизвестные заминировали авто главы города в Одесской области

“Это действительно факт, что сегодня взрывотехническими подразделениями ГУНП в Одесской области обезвредили пневмоударом взрывное устройство”, — написал Р.Форостяк.

Взрывное устройство нашли под днищем авто на станции технического обслуживания. Бомбу обезвредили оперативники областного уголовного розыска, она была взорвана на месте.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня утром в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда, расположенного на ул.Черноморского казачества в Одессе.