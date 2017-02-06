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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Невідомі заблокували рух автотранспорту на дорозі Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, невідомі перекрили дорогу поблизу міста Часів Яр на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Невідомі заблокували рух автотранспорту на дорозі Донеччини

Сьогодні, 6 лютого, близько 16:00 поблизу м. Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС, переважно – жінками, а також транспорту військового призначення та аварійних служб, які рухались у напрямку Костянтинівки.

На місце прибули працівники Бахмутського відділу поліції.

На адресу правоохоронців, які намагались відновити порядок на автошляху, невідомі висловлювали образи та перешкоджали роботі. На місці знаходився один з народних депутатів України.

Працівниками поліції в межах компетенції були вжиті відповідні заходи для відновлення руху. Наразі проїзд транспорту на вказаній ділянці автодороги відновлено.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у четвер, 2 лютого, близько 50 озброєних людей перекрили залізничну станцію у Бахмуті. Під блокади один з її учасників - нардеп - побив на блокпосту працівника поліції.

Українські Національні Новини

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