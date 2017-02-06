Неизвестные заблокировали движение автотранспорта на дороге Донецкой области

Сегодня, 6 февраля, около 16:00 вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки.

На место прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции.

В адрес правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные высказывали оскорбления и препятствовали работе. На месте находился один из народных депутатов Украины.

Работниками полиции в пределах компетенции были приняты соответствующие меры по восстановлению движения. Сейчас проезд транспорта на указанном участке автодороги восстановлен.

Напомним, как сообщал УНН, в четверг, 2 февраля, около 50 вооруженных людей перекрыли железнодорожную станцию в Бахмуте. Во время блокады один из ее участников - нардеп - избил на блокпосту работника полиции.