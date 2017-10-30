Невідомі влаштували стрілянину на футбольному матчі в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Четверо озброєних людей відкрили вогонь по глядачам матчу аматорської ліги в мексиканському місті Чільпансінго, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Стрілянина сталася в штаті Герреро, який є найнебезпечнішим регіоном Мексики.
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В результаті події дві людини загинули, ще один потерпілий перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін, штат Техас, три людини отримали поранення.