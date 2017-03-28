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Невідомі в Росії побили журналістів

Невідомі в Росії побили журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Краснодарському краї Росії біля входу в готель невідомі скоїли напад на кореспондентів Радіо Свобода Сергія Хазова-Кассіа та Андрія Костянова, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Приїхали знімати фермерський марш, якого немає. Прямо біля готелю налетіли молодчики в масках, побили — газові балончики, ось це все. Комп’ютер, камера і рюкзак з Буенос-Айреса пішли з ними”, — повідомив кореспондент С.Хазов-Кассіа.

Він розмістив світлину, на якій видно ознаки побоїв. За його словами, зловмисники приїхали на мікроавтобусі.

“Чекаємо поліцію, але вона не їде”, — зазначив журналіст.

Журналісти працювали в місті Кропоткін над репортажем про фермерські марші. За їхніми словами, вранці поліцейські приїжджали в готель, щоб перевірити, чи є журналісти Хазов-Кассіа і Костянов у заброньованому номері.

Коментарів від правоохоронних органів Росії щодо інциденту наразі немає.

Як повідомляв УНН, в Москві у неділю 26 березня під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.

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