Неизвестные в России избили журналистов

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21036 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 69940 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112361 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127685 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136266 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119943 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106771 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107704 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Неизвестные в России избили журналистов

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Краснодарском крае у входа в отель неизвестные совершили нападение на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у отеля налетели молодчики в масках, избили — газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос-Айреса пошли с ними”, — сообщил корреспондент С.Хазов-Кассиа.

Он разместил фотографию, на которой видны признаки побоев. По его словам, злоумышленники приехали на микроавтобусе.

“Ждем полицию, но она не едет”, — отметил журналист.

Журналисты работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерских марше. По их словам, утром полицейские приезжали в отель, чтобы проверить, есть журналисты Хазов-Кассиа и Костянов в забронированном номере.

Комментариев от правоохранительных органов России относительно инцидента пока нет.

Как сообщал УНН, в Москве в воскресенье 26 марта во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.

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