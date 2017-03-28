Неизвестные в России избили журналистов

“Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у отеля налетели молодчики в масках, избили — газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос-Айреса пошли с ними”, — сообщил корреспондент С.Хазов-Кассиа.

Он разместил фотографию, на которой видны признаки побоев. По его словам, злоумышленники приехали на микроавтобусе.

“Ждем полицию, но она не едет”, — отметил журналист.

Журналисты работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерских марше. По их словам, утром полицейские приезжали в отель, чтобы проверить, есть журналисты Хазов-Кассиа и Костянов в забронированном номере.

Комментариев от правоохранительных органов России относительно инцидента пока нет.

Как сообщал УНН, в Москве в воскресенье 26 марта во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.