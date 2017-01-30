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Невідомі у масках пограбували ювелірну крамницю на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 12091 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. У смт. Нова Ушиця на Хмельниччині невідомі особи у масках пограбували ювелірну крамницю. В області оголошено спецоперацію "Сирена". Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУ НПУ у Хмельницькій обламті.

Як повідомили кореспонденту УНН у поліції, двоє невідомих чоловіків увірвалися до приміщення та, пригрозивши продавцю-жінці предметом, схожим на пістолет, забрали кілька лотків з прикрасами з дорогоцінних металів.

З місця події зловмисники зникли на автомобілі. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група місцевої поліції. В області введено в дію план оперативних заходів під умовною назвою "Сирена", зазначили у поліції.

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