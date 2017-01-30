Неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин в Хмельницкой области

Как сообщили корреспонденту УНН в полиции, двое неизвестных мужчин ворвались в помещение и, пригрозив продавцу-женщине предметом, похожим на пистолет, забрали несколько лотков с украшениями из драгоценных металлов.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции. В области введен в действие план оперативных мероприятий под условным названием "Сирена", отметили в полиции.