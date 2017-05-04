Невідомі у Криму намагалися спалити Коран у мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Невідомі в Криму зламали двері мечеті "Хан-Чаїр Джамі" в Бахчисараї, проникли в приміщення, взяли з полиць екземпляри Коранів, розірвали їх і намагалися підпалити. Про це УНН повідомили в прес-службі ЦРО ДУМ Криму.
"2 травня мечеть "Хан-Чаїр Джамі" в 6-му мікрорайоні Бахчисарая піддалася нападу вандалів. Невідомі зламали двері мечеті, проникли в приміщення, взяли з полиць екземпляри Коранів, розірвали їх і намагалися підпалити. Однак, побачивши мусульман, які під'їхали на намаз, зловмисники встигли тільки розкидати порвані сторінки по всьому приміщенню мечеті і зникнути в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, Духовне управління мусульман Криму звернулося "до правоохоронних органів і до місцевої влади".
"Поліція прибула на місце злочину на чолі з начальником районного відділу поліції. Співробітники правоохоронних органів зафіксували сліди злочину, провели опитування ймовірних свідків і опитали мешканців навколишніх будинків. За фактом вандалізму порушено кримінальну справу", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що Духовне управління мусульман Криму просить правоохоронні органи посилити заходи з затримання вандалів.
Нагадаємо, в МЗС України назвали затримання кримських татар політикою залякування.