Неизвестные в Крыму пытались сжечь Коран в мечети

"2 мая мечеть “Хан-Чаир Джами” в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов. Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Духовное управление мусульман Крыма обратилось в "правоохранительные органы и к местным властям".

"Полиция прибыла на место преступления во главе с начальником районного отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали следы преступления, провели опрос предполагаемых свидетелей и опросили жителей окрестных домов. По факту вандализма возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Духовное управление мусульман Крыма просит правоохранительные органы усилить меры по поимке вандалов.

Напомним, в МИД Украины назвали задержание крымских татар политикой запугивания.