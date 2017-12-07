Невідомі підпалили нелегальний гральний заклад з людьми всередині

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Рівному в ніч з 6 на 7 грудня 2017 року у приміщенні під вивіскою “ЛОТО маркет” сталася пожежа, повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” не має жодного відношення до вказаного закладу, який маскувався під бренд "ЛОТО маркет". Лотереї компанії “М.С.Л.” у ньому не розповсюджувалися. Які саме послуги надавалися у зазначеному закладі — невідомо”, — зазначили в компанії.

Під час інциденту у приміщенні було семеро людей.

“Рятувальники загасили вогонь, ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив фасад будинку та двері, які підпалили зловмисники. Перехожі розбили вікно та допомогли людям вибратись на вулицю. У відділі комунікації поліції Рівненщини повідомили, що обставини нічної події поліція ще встановлює. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрили кримінальне провадження”, — розповіли в “М.С.Л.”.

Водночас зауважили, що вже не вперше використовується бренд “ЛОТО маркет” для приховування нелегальних закладів.

“Лотерейний оператор нагадує, що будь-які азартні ігри в Україні є незаконними, тому всі учасники таких правопорушень переслідуються згідно чинного законодавства. Поява подібних закладів дискредитує широко відому на лотерейному ринку торгову марку "ЛОТО маркет" й оператор впевнений, що правоохоронні органи нададуть події відповідну правову оцінку та наведуть лад у цій ситуації”, — резюмували в компанії.

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