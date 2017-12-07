Неизвестные подожгли нелегальное игорное заведение с людьми внутри

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." не имеет никакого отношения к указанному заведения, маскировался под бренд "ЛОТО маркет". Лотереи компании "М.С.Л." в нем не распространялись. Какие именно услуги предоставлялись в указанном заведении - неизвестно", - отметили в компании.

Во время инцидента в помещении было семь человек.

"Спасатели потушили огонь, никто не пострадал. Огонь повредил фасад здания и двери, которые подожгли злоумышленники. Прохожие разбили окно и помогли людям выбраться на улицу. В отделе коммуникации полиции Ровенской сообщили, что обстоятельства ночного происшествия полиция еще устанавливает. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога открыли уголовное производство", - рассказали в "М.С.Л.".

В то же время отметили, что уже не первый раз используется бренд "ЛОТО маркет" для сокрытия нелегальных заведений.

"Лотерейный оператор напоминает, что любые азартные игры в Украине являются незаконными, поэтому все участники таких правонарушений преследуются согласно действующему законодательству. Появление подобных заведений дискредитирует широко известную на лотерейном рынке торговую марку "ЛОТО маркет" и оператор уверен, что правоохранительные органы предоставят событию соответствующую правовую оценку и наведут порядок в этой ситуации", - резюмировали в компании.