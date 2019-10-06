Невідомі підірвали нафтопровід на півдні Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Невідомі підірвали ділянку нафтопроводу на півдні Колумбії. Про це в суботу повідомив телеканал RCN, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався в суботу вдень в муніципалітеті Оріто (департамент Путумайо). Невідомі використовували вибухівку, щоб порушити роботу нафтопроводу, що належав державній компанії Ecopetrol. В результаті підриву паливо потрапило в річку Гуамуес.
Нафтова фірма вже приступила до реалізації плану щодо усунення наслідків вибуху. Влада регіону почали розслідування. Відзначається, що з початку поточного року на даний нафтопровід було здійснено 19 атак.
Нагадаємо, понад 50 людей зникли безвісти внаслідок вибуху на нафтопроводі в Нігерії.