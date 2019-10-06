Неизвестные взорвали нефтепровод на юге Колумбии

По данным издания, инцидент произошел в субботу днем в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода, принадлежащего государственной компании Ecopetrol. В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.

Нефтяная компания уже приступила к реализации плана по устранению последствий взрыва. Власти региона начали расследование. Отмечается, что с начала текущего года на данный нефтепровод было совершено 19 атак.

Напомним, более 50 человек пропали без вести в результате взрыва на нефтепроводе в Нигерии.