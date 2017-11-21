Невідомі підірвали банкомат на Харківщині

“До поліції звернувся 59-річний представник банку та повідомив, що двоє невідомих чоловіків проникли у приміщення місцевого будинку культури, накинулись на 47-річну охоронницю та зв’язали їй руки. Потім пошкодили банкомат і забрали касети з грошами, сума яких наразі встановлюється”, — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пошкодили банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою.

“На теперішній час проводиться обстеження лісосмуги поблизу місця подї та подворовий обхід будинків для виявлення осіб, які скоїли злочин, якісного збору речових доказів та встановлення свідків події”, — розповів начальник Дергачівського ВП полковник поліції Едуард Коваленко.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження вза ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, 21 листопада озброєні грабіжники підстрелили підприємця на Херсонщині.