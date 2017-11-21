Неизвестные взорвали банкомат в Харьковской области

“В полицию обратился 59-летний представитель банка и сообщил, что двое неизвестных мужчин проникли в помещение местного дома культуры, набросились на 47-летнюю охранницу и связали ей руки. Затем повредили банкомат и забрали кассеты с деньгами, сумма которых сейчас устанавливается”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники повредили банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

“В настоящее время проводится обследование лесополосы вблизи места событий и подворовой обход домов для выявления лиц, совершивших преступление, качественного сбора вещественных доказательств и установление свидетелей происшествия”, — рассказал начальник Дергачевского ОП полковник полиции Эдуард Коваленко.

По данному факту открыли уголовное производство вза ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, 21 ноября вооруженные грабители подстрелили предпринимателя в Херсонской области.