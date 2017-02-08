Невідомі облили фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Львові вандали зробили написи на паркані польського консульства, а саму будівлю відомства облили червоною фарбою. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Польське консульство знаходиться за адресою вул. Івана Франка, 108. На паркані невідомі написали білою фарбою “Наша земля”. Окрім того на будівлі з’явились плями червоної фарби.
Зараз на місці працюють правоохоронці. З’ясовуються причини інциденту.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН.