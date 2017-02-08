Неизвестные облили краской польское консульство во Львове и сделали надписи на заборе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня ночью во Львове вандалы сделали надписи на заборе польского консульства, а само здание ведомства облили красной краской. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.
Польское консульство находится по адресу ул. Ивана Франко, 108. На заборе неизвестные написали белой краской "Наша земля". Кроме того на здании появились пятна красной краски.
Сейчас на месте работают правоохранители. Выясняются причины инцидента.
Напомним, как сообщал УНН, в Ровенской области повредили памятник проводнику ОУН.