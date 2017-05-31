Невідомі на Запоріжжі підпалили держпрапор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Запорізькій області в ніч на 31 травня невідомі зняли державний прапор з будівлі однієї з амбулаторій у Бердянську й підпалили. Про це повідомила речник управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що силовики розслідують інцидент за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).
“Зранку громадяни звернулися, що висить прапор України з обгорілою тканиною і на місце виїхали співробітники поліції. Було встановлено, що трапилось це вночі і було відкрито кримінальне провадження”, — сказала К.Людвик.
Як повідомляв УНН, прокуратура в Польщі зупинила розслідування щодо спалення прапора України.