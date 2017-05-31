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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Невідомі на Запоріжжі підпалили держпрапор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Запорізькій області в ніч на 31 травня невідомі зняли державний прапор з будівлі однієї з амбулаторій у Бердянську й підпалили. Про це повідомила речник управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Невідомі на Запоріжжі підпалили держпрапор

Зазначається, що силовики розслідують інцидент за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

“Зранку громадяни звернулися, що висить прапор України з обгорілою тканиною і на місце виїхали співробітники поліції. Було встановлено, що трапилось це вночі і було відкрито кримінальне провадження”, — сказала К.Людвик.

Як повідомляв УНН, прокуратура в Польщі зупинила розслідування щодо спалення прапора України.

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